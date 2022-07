Allarme caldo nel Lazio, arriva Apocalisse: ecco fino a quando durerà l’anticiclone africano (Di martedì 12 luglio 2022) Lazio. Dopo un breve periodo di stacco, dove la tenaglia del caldo ha allentato lievemente la sua presa, ecco che sta per tornare il grande caldo, quello afoso e rovente che ha caratterizzato buona parte di giugno a causa dell’anticiclone africano. Le stime e le previsioni per i prossimi giorni Stando alle stime dei meteorologi in queste ultime ore, il caldo infernale promesso dalle previsioni è atteso per il 16 luglio “e andrà avanti almeno fino al 28”, spiega Antonio Sanò, fondatore e direttore de ilMeteo.it. Secondo la sua visione, la nuova ondata “sarà di pari gradi o superiore” a quella registrata il mese scorso. Dunque, occhio ai ventilatori. Leggi anche: Nuova ondata di caldo in Italia: ecco le previsioni della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022). Dopo un breve periodo di stacco, dove la tenaglia delha allentato lievemente la sua presa,che sta per tornare il grande, quello afoso e rovente che ha caratterizzato buona parte di giugno a causa del. Le stime e le previsioni per i prossimi giorni Stando alle stime dei meteorologi in queste ultime ore, ilinfernale promesso dalle previsioni è atteso per il 16 luglio “e andrà avanti almenoal 28”, spiega Antonio Sanò, fondatore e direttore de ilMeteo.it. Secondo la sua visione, la nuova ondata “sarà di pari gradi o superiore” a quella registrata il mese scorso. Dunque, occhio ai ventilatori. Leggi anche: Nuova ondata diin Italia:le previsioni della ...

