Alessandro Gentile cade da un balcone a Formentera | vertebra rotta | Sono un miracolato

(Di martedì 12 luglio 2022) Come ha raccontato lo stessoalla Gazzetta dello Sport , "all'improvviso ha ceduto la ringhiera in legno della terrazza della villa che ho preso in affitto per alcuni giorni di vacanza e ...

Pubblicità

CatelliRossella : ??????Alessandro Gentile cade da un balcone a Formentera - Sport_Fair : Alessandro Gentile racconta la sua spaventosa caduta 'Miracolato' - Moixus1970 : RT @OlimpiaMiNews: IL RACCONTO DI ALESSANDRO «Ero semplicemente appoggiato a questa ringhiera o forse sarebbe meglio dire corrimano, quando… - BasketUniverso : Alessandro Gentile racconta la caduta: 'Sono un miracolato' - SportandoIT : Alessandro Gentile: Improvvisamente mi sono ritrovato giù. Sono un miracolato -

Dico grazie a Dio per avermi dato un'altra opportunità" Momenti di grande paura per, 29 anni, uno dei più importanti giocatori di basket italiani, caduto da un balcone e ...Queste le parole espresse danel post su Instagram: ' Grazie Dio per un'altra opportunità. E grazie a tutti per l'affetto, a presto '. Seguono invece quelle riportate nelle sue storie: ' Non era mia intenzione postare ...Lunedì da dimenticare per Alessandro Gentile, l’ex capitano dell’Olimpia Milano è stato vittima di un terribile incidente domestico, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il cestista italiano si tro ...Dinamiche ancora poco chiare, anzi per nulla, dal momento che il diretto interessato ha soltanto riferito di esser stato sfortunato protagonista di un incidente domestico, ma la situazione sembrerebbe ...