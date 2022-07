WTA Budapest 2022, risultati 11 luglio: ok Aliaksandra Sasnovich e Bernarda Pera (Di lunedì 11 luglio 2022) Si è conclusa la prima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Budapest 2022 di tennis: per il primo turno dell’Hungarian Grand Prix, sulla terra battuta magiara, impegnate dieci giocatrici. Non c’erano oggi azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone l’ucraina Lesia Tsurenko regola la brasiliana Carolina Alves con il punteggio di 6-4 6-1 e sfiderà nel secondo turno la russa Kamilla Rakhimova, che piega in tre set la romena Elena Gabriela Ruse con lo score di 6-4 6-7 (3) 6-3. Nella parte bassa del tabellone la bielorussa Aliaksandra Sasnovich elimina la magiara Fanny Stollar col punteggio di 6-3 0-6 6-3 ed agli ottavi se la vedrà con la statunitense Bernarda Pera, che suPera l’iberica Marina Bassols con lo score di 6-2 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Si è conclusa la prima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250di tennis: per il primo turno dell’Hungarian Grand Prix, sulla terra battuta magiara, impegnate dieci giocatrici. Non c’erano oggi azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone l’ucraina Lesia Tsurenko regola la brasiliana Carolina Alves con il punteggio di 6-4 6-1 e sfiderà nel secondo turno la russa Kamilla Rakhimova, che piega in tre set la romena Elena Gabriela Ruse con lo score di 6-4 6-7 (3) 6-3. Nella parte bassa del tabellone la bielorussaelimina la magiara Fanny Stollar col punteggio di 6-3 0-6 6-3 ed agli ottavi se la vedrà con la statunitense, che sul’iberica Marina Bassols con lo score di 6-2 ...

Pubblicità

Andrewniceight : RT @DarioPuppo: La spagnola #Bassels, n. 263 #Wta, nelle qualificazioni del torneo di Budapest, sotto 6-0 5-0 0-30 e servizio, ha realizzat… - zazoomblog : Wta Budapest 2022 programma e orari martedì 12 luglio con Trevisan e Cocciaretto - #Budapest #programma #orari… - sportface2016 : #WTABudapest | Programma, orari ed ordine di gioco martedì 12 luglio: in campo #Trevisan e #Cocciaretto - BernardaPeraFan : RT @TENIPOcom: WTA 250 Budapest - Clay (First Round) Bernarda Pera (USA) def. Marina Bassols Ribera (ESP) 6-2 7-5 - TENIPOcom : WTA 250 Budapest - Clay (First Round) Bernarda Pera (USA) def. Marina Bassols Ribera (ESP) 6-2 7-5 -