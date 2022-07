Un troll su 4chan ha fatto diventare virale la bufala di Hideo Kojima collegato all’attentato di Shinzo Abe

(Di lunedì 11 luglio 2022)– sembrerà assolutamente paradossale – è finito nell’occhio del ciclone dei social network e di mezza stampa estera, in collegamento al brutale assassinio dell’ex premier giapponeseAbe. Stiamo parlando di chi, con il suo’s Studio, ha praticamente rivoluzionato il mondo del gaming:è infatti uno dei più poliedrici e versatili produttori di videogame del mondo, una formazione in Konami e – attualmente – collaborazioni con la maggior parte dei brand di gaming leader del mercato. Eppure, qualcuno – suche si sta dimostrando sempre più un social network del complotto – gli ha voluto attribuire, con una serie di post dallo sfondo razzista, una responsabilità nell’assassinio dell’ex premier giapponeseAbe. ...

Pubblicità

... ma semmai esponenzialmente complicate, rendendola una piattaforma in cui i peggioripotevano scatenarsi liberamente. Twitter, però, non è: non è un oscuro piccolo social network dal ...Aidell' imageboardsono bastate poche ore per risalire alla vera identità dell'autore dell'orrendo massacro alla scuola elementare di Uvalde in Texas, dove il 24 maggio del 2022 sono ...Ieri è stato ucciso da un ex militare giapponese Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese, nel corso di un comizio elettorale a sostegno del suo partito.