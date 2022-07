Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 4.437 contagi e 7 morti: a Roma 2.571 casi (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 4.437 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 7 morti. A Roma i nuovi casi sono 2.571. “oggi nel Lazio, su 3.221 tamponi molecolari e 18.299 tamponi antigenici per un totale di 21.520 tamponi, si registrano 4.437 nuovi casi positivi (-5.110), sono 7 i decessi (+2), 881 i ricoverati (+52), 62 le terapie intensive (=) e 6.416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%”, fa il punto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 936 i nuovi casi e 1 decesso. Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 4.437 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 7. Ai nuovisono 2.571. “nel, su 3.221 tamponi molecolari e 18.299 tamponi antigenici per un totale di 21.520 tamponi, si registrano 4.437 nuovipositivi (-5.110), sono 7 i decessi (+2), 881 i ricoverati (+52), 62 le terapie intensive (=) e 6.416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%”, fa il punto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle24 ore. Asl1: sono 936 i nuovie 1 decesso. Asl ...

