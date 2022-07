Tour de France 2022, Bradley Wiggins: “Una volta la maglia gialla non sprintava, Pogacar potrebbe diventare antipatico alla gente” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tadej Pogacar è stato il protagonista principale della prima settimana del Tour de France. Un ruolo diviso probabilmente con Wout Van Aert, ma lo sloveno può contare sul massimo simbolo di prestigio nella corsa Francese, la maglia gialla. Pogacar ha già vinto due tappe, ha fatto terzo in un’altra, riuscendo a combattere in volata contro lo stesso belga e Michael Matthews. Una prima parte da dominatore, anche se il distacco in classifica nei confronti di Jonas Vingegaard non può farlo star troppo tranquillo. Il danese della Jumbo, infatti, è a 39 secondi e ha dimostrato di poter essere il vero unico rivale di Pogacar. C’è grande attesa per lo scontro tra i due su Alpi e Pirenei, anche se il corridore della UAE Emirates Team dà la ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Tadejè stato il protagonista principale della prima settimana delde. Un ruolo diviso probabilmente con Wout Van Aert, ma lo sloveno può contare sul massimo simbolo di prestigio nella corsase, laha già vinto due tappe, ha fatto terzo in un’altra, riuscendo a combattere in volata contro lo stesso belga e Michael Matthews. Una prima parte da dominatore, anche se il distacco in classifica nei confronti di Jonas Vingegaard non può farlo star troppo tranquillo. Il danese della Jumbo, infatti, è a 39 secondi e ha dimostrato di poter essere il vero unico rivale di. C’è grande attesa per lo scontro tra i due su Alpi e Pirenei, anche se il corridore della UAE Emirates Team dà la ...

