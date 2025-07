Dazi Trump Ue spaccata | la posizione dell’Italia e la replica ufficiale

L’annuncio di nuovi dazi del 30% sulle esportazioni europee da parte del presidente statunitense Donald Trump ha acceso un nuovo fronte di scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. In risposta Bruxelles mantiene aperta la via del dialogo, ma nel contempo accelera la pianificazione di possibili misure di “ritorsione”. La lettera di Trump, inviata alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha scatenato una reazione articolata nei Paesi membri, che appaiono divisi tra un approccio negoziale e l’adozione immediata di contromisure. La posizione ufficiale dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi Trump, Ue spaccata: la posizione dell’Italia e la replica ufficiale

