Dopo anni di “si apre domani” rimandati al 2034, finalmente la veritĂ viene a galla come un galleggiante bucato: la piscina comunale di Castiglioni è diventata l’Acquapark dell’Immaginazione, aperto solo nella fantasia e nei post su Facebook. Il Sindaco rompe il silenzio (dopo aver rotto il salvadanaio per fare i giardinetti) e confessa: “Non vale la pena ristrutturare, tanto funziona solo tre mesi l’anno.” E allora, che facciamo? Si costruisce un campo da calcio galleggiante? O si mandano i bambini a farsi il bagno nei tombini di via Trento, freschi di riqualificazione? IL MISTERO DEL BUCOTEMPO ELASTICO (E DELLA SPESA A FISARMONICA) Nel 2021 il progetto per rifare la piscina costava 383. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piscina comunale: più promesse che cloro – A Castiglioni si nuota solo nei proclami