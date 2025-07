Cina | al via a Suzhou Forum mondiale per lo sviluppo della gioventu’

Il Forum mondiale per lo sviluppo della gioventu’ 2025 e’ iniziato ieri a Suzhou, nella provincia cinese orientale di Jiangsu, con la partecipazione di circa 500 persone provenienti da oltre 100 Paesi e regioni e 17 organizzazioni internazionali. L’evento, intitolato “Liberare il potenziale dei giovani per lo sviluppo globale”, ha accolto ministri della Gioventu’, leader di organizzazioni giovanili e rappresentanti dei giovani di tutto il mondo per condividere le loro conoscenze in settori quali l’innovazione tecnologica, lo sviluppo verde e gli scambi culturali. Durante la cerimonia di apertura sono state presentate le 100 azioni di eccellenza del Piano d’azione per lo sviluppo globale della gioventu’ 2025 ed e’ stata lanciata ufficialmente la Settimana di accelerazione per lo sviluppo globale della gioventu’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

