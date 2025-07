Superman James Gunn spiega le scene post-credits e anticipa un grande evento DCU | Non ne avete idea

Il regista dell'ultimo successo dei DC Studios ha spiegato il suo modo di operare con le scene post-credits incluse nella storia Anche se non avete ancora visto Superman, è molto probabile che conosciate almeno alcuni dettagli sulle scene mid e post-credits del film, con James Gunn che ha recentemente offerto un assaggio del suo modus operandi. La prima consiste letteralmente in pochi secondi in cui Kal-El e Krypto guardano la Terra dalla Luna e, sebbene la sequenza successiva contenga qualche elemento in più, si è rivelata piuttosto divisiva tra i fan che speravano in una sorta di anticipazione di ciò che accadrà nel DCU. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

