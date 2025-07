Addio Lutto tra i famosi d’Italia una vera icona

È scomparso la scorsa notte, all’età di 89 anni, Alberto Bolaffi, presidente onorario della nota casa d’aste e collezionismo. A darne notizia, con “immenso dolore”, è stata proprio la società Bolaffi. Terza generazione alla guida dell’azienda dal 1960 al 2013, Alberto Bolaffi ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione e nell’affermazione dell’azienda, valorizzando la tradizione avviata dal nonno nel 1890 e rilanciando il commercio filatelico sia a livello nazionale sia internazionale. Fu proprio il nonno Alberto a intuire le potenzialità della filatelia, decidendo così di abbandonare l’attività di famiglia dedicata alle biciclette e di aprire, nel 1893, il primo negozio di francobolli a Torino, in via Cavour. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Frattamaggiore in lutto: addio alla professoressa Teresa Del Prete - Lutto a Frattamaggiore per la prematura scomparsa della professoressa Teresa Del Prete, 43 anni, docente di grande stima presso il Liceo Scientifico “Miranda” di Frattamaggiore.

Lutto pesantissimo a Forum: addio a un grande italiano. Era l’uomo dei misteri - ROMA – Si è spento all’età di 87 anni, nella sua residenza romana, il noto avvocato Nino Marazzita. Conosciuto per il suo impegno in alcuni dei più complessi e controversi casi giudiziari italiani, Marazzita era una figura di spicco sia nel mondo legale che in quello mediatico.

Grave lutto per Forum, addio al volto storico della trasmissione - ROMA – Con la sua toga, non ha solo difeso ma ha investigato, impegnandosi per il civismo e il racconto pubblico.

