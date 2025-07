Assegno unico il calendario dei pagamenti da luglio a fine anno | ecco le date

L’Inps ha pubblicato, con il messaggio n. 22292025, il calendario ufficiale dei pagamenti dell’ Assegno unico per il secondo semestre dell’anno. Il sussidio spetta alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, senza limiti d’etĂ in caso di disabilitĂ . L’importo varia in base all’Isee, all’etĂ e al numero dei figli, e può andare da un massimo di 201 euro a un minimo di 57,5 euro per figlio minore. A queste cifre si aggiungono maggiorazioni legate alla composizione del nucleo familiare e ad altri requisiti. Dal 1° gennaio 2025, l’Assegno è stato aggiornato in base all’inflazione (+0,8 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

