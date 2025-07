A giugno l’inflazione è salita all’1,7 per cento

Confermate le stime: a giugno l’ indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitĂ (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2 per cento su maggio e dell’ 1,7 per cento rispetto a giugno 2024 (da +1,6 per cento registrato nel mese precedente). Lo rileva l’Istat, precisando che il lieve rialzo dell’ inflazione rispetto a maggio si è verificato soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +3,5 a +4,2 per cento) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,6 a +2,9 per cento), oltre che dell’attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni durevoli (da -1,1 a -0,8 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - A giugno l’inflazione è salita all’1,7 per cento

Inflazione, Istat conferma le stime: a giugno sale all’1,7%. Lieve rialzo per il carrello della spesa (+2,8%) - Per l’istituto di statistica il lieve rialzo si è verificato soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni alimentari non lavorati ... Secondo ilsole24ore.com

L’inflazione italiana sale all’1,8% a giugno, ISTAT rivede i dati - L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è aumentato dello 0,2% su base mensile a giugno, mentre il tasso di inflazione annuale ha raggiunto l’1,8%, ha riportato l’ISTAT. Da it.investing.com