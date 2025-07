La Programmazione 2023-2027 del Gal Appennino Aretino

Arezzo, 16 luglio 2025 – Programmazione LEADER 2023-2027 del GAL Appennino Aretino Il GAL Appennino Aretino lavora a pieno ritmo sulla Programmazione 2023-2027 che presenta molte novità infatti non si parla più di Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Toscana, ma di Complemento di Sviluppo Rurale (CSR). Il metodo LEADER infatti sarà attuato con le modalità previste nella scheda intervento SRG06 LEADER “attuazione strategie di sviluppo locale” del Piano Strategico Nazionale PAC e del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. La terminologia è cambiata, non diminuiscono le opportunità di sviluppo che Enti pubblici ed operatori privati dell'area LEADER aretina potranno ottenere attraverso il GAL con i Bandi che si apriranno in autunno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Programmazione 2023-2027 del Gal Appennino Aretino

In questa notizia si parla di: programmazione - aretino - appennino - sviluppo

Obiettivo raggiunto dal Gal Appennino Aretino nella programmazione Leader PSR Toscana 2014-2022 - Arezzo, 13 maggio 2025 –  Obiettivo raggiunto dal GAL Appennino Aretino nella programmazione LEADER PSR Toscana 2014-2022 La Programmazione del GAL Appennino Aretino si chiude positivamente raggiungendo importanti risultati.

Programmazione Leader 2023-2027 del Gal appennino aretino - Arezzo, 16 luglio 2025 –  Il GAL Appennino Aretino lavora a pieno ritmo sulla Programmazione 2023-2027 c he presenta molte novità infatti non si parla più di Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Toscana, ma di Complemento di Sviluppo Rurale (CSR).

Si avvicina il primo appuntamento della Scuola della Montagna Pistoiese, gestita da Anci Toscana e dal GAL MontagnAppennino, primo nodo della Londa School of Economics, un progetto di LAMA Impresa Sociale sostenuto dai fondi Otto per Mille Valdese; Vai su Facebook

La Programmazione 2023-2027 del Gal Appennino Aretino; Sisma 2016, scatto in avanti della ricostruzione pubblica; Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027, Leader.

La Programmazione 2023-2027 del Gal Appennino Aretino - Non si parla più di Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Toscana, ma di Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) ... Lo riporta lanazione.it

Programmazione Leader 2023-2027 del Gal appennino aretino - Il GAL Appennino Aretino dal 1997 è il soggetto di riferimento per lo sviluppo locale Metodo LEADER del territorio rurale e montano della provincia di Arezzo ... lanazione.it scrive