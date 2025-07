Milano inchiesta urbanistica | chiesto l’arresto per l’assessore Tancredi e Manfredi Catella

La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei gruppi leader in città e in Italia del settore immobiliare. Da quanto apprende LaPresse  è l’inizio di una nuova inchiesta, per corruzione e falso, dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunto Tiziana Siciliano, con al centro anche i grandi progetti edilizi e di trasformazione urbana della città . Il gip di Milano, Mattia Fiorentini, ha fissato per il 23 luglio gli interrogatori preventivi dell’assessore ed ex dirigente dell’Urbanistica e dell’imprenditore che fra i vari progetti ha trasformato il quartiere Isola-Porta Nuova con il Bosco Verticale e la Biblioteca degli Alberi, gestisce la riqualificazione dell’ex Pirellino e la realizzazione del villaggio olimpico a Scalo Romana per i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, inchiesta urbanistica: chiesto l’arresto per l’assessore Tancredi e Manfredi Catella

