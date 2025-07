Incidente a catena sull’Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano almeno 4 auto coinvolte

Spaventoso incidente sull’Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano. Un tamponamento a catena ha coinvolto almeno quattro veicoli, provocando il sollevamento di una macchina, che ha di fatto schiacciato la carrozzeria dell’auto che la seguiva. Sul posto presente la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico in direzione Lago Patria è andato completamente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente a catena sull’Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano, almeno 4 auto coinvolte

In questa notizia si parla di: incidente - catena - asse - mediano

Incidente al viale Mediterraneo, tamponamento a catena e traffico in tilt: tre feriti - Incidente stradale lungo il viale Mediterraneo dopo l'uscita per Canalicchio, direzione Catania. L'incidente ha provocato un tamponamento a catena: coinvolti un furgone e due auto.

Maxi incidente a catena in autostrada, tra auto della polizia. Atterra l'elisoccorso - Probabilmente due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena. Quattro auto della polizia, con a bordo agenti di Milano di rientro dal servizio di scorta ai tifosi del Milan dopo la finale di Coppa Italia giocata mercoledì a Roma, sono state coinvolte in un.

“Un inferno”. Maxi incidente a catena in autostrada, coinvolte auto della polizia. Atterra l’elisoccorso - Sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, una serie di violenti incidenti ha causato disagi, feriti e persino una vittima.

Un tamponamento a catena si è verificato nella giornata di ieri, domenica 6 luglio, tra Lago Patria e Giugliano in direzione #Giugliano. Cinque le auto coinvolte lungo il tratto nei pressi di Gloria. Sul posto sono è giunta la Polizia Stradale e gli uomini del soccor Vai su Facebook

Scontro tra scooter e auto sull’Asse Mediano, Giovanni Borrelli muore a 52 anni; Tamponamento a catena sull'Asse mediano, chiuso in direzione Poetto; Giugliano, incidente sull'Asse mediano: tamponamento a catena, traffico rallentato.

Cagliari, incidente sull'Asse Mediano in direzione Poetto: ci sono feriti - Tamponamento a catena poco fa sull'Asse Mediano in direzione Poetto, all'altezza dell'uscita per viale Marconi. Lo riporta youtg.net

Cagliari, incidente sull'Asse mediano - L'Unione Sarda.it - Nel tamponamento, avvenuto in serata, sono rimaste coinvolte almeno 4 macchine. Come scrive unionesarda.it