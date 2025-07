Vertice del centrodestra a Palazzo Chigi | al centro del delicato confronto la successione di Zaia

Venezia, 16 luglio 2025 – Oggi alle 13.30, in una sala riservata di Palazzo Chigi, il centrodestra si siede attorno a un tavolo che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nei delicati equilibri della coalizione. L’incontro fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi — ufficialmente per pianificare la strategia in vista delle Regionali 2025 — avrĂ come primo vero banco di prova la questione veneta, con la successione a Luca Zaia al centro del confronto. I nodi politici del dopo Zaia. Il presidente del Veneto, eletto per due mandati e sostenuto da un largo consenso trasversale, non può ricandidarsi per un terzo mandato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vertice del centrodestra a Palazzo Chigi: al centro del delicato confronto la successione di Zaia

Movimenti nel centrodestra a Palazzo di Città : Carrieri e Sisto lasciano Forza Italia ed entrano nella Lega - I consiglieri comunali baresi Giuseppe Carrieri e Livio Sisto lasciano Forza Italia ed entrano nella Lega.

Marina fa "trumpare" il centrodestra: ira di Meloni e Salvini. A palazzo Chigi temono il redde rationem tra Washington e Bruxelles e se Giorgia dovesse scegliere Trump, Forza Italia potrebbe minacciare l’addio… - La figlia del Cav contro Trump? Nel centrodestra scatta l’allarme. Palazzo Chigi teme lo strappo se Giorgia dovrà scegliere tra Washington e Bruxelles.

Amelia al voto, le preferenze dei candidati di centrodestra: chi entra a Palazzo Matteotti - Sono undici, compreso il sindaco Avio Proietti Scorsoni, i consiglieri eletti nella lista di centrodestra che entrano (o tornano) sui banchi di Palazzo Matteotti.

