Intesa Sanpaolo infrastrutture e innovazione per accelerare la competitività di Uk Europa e Medio Oriente

Il ruolo delle infrastrutture, della transizione energetica e dell’ innovazione come fattori chiave per la competitività del Regno Unito e dell’ Europa è stato al centro della conferenza Infrastructure and growth opportunities for Europe and the Uk: focus on the Uk infrastructure strategy, tenutasi a Londra e organizzata dalla divisione IMI Corporate & Investment banking di Intesa Sanpaolo. L’incontro ha riunito esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e accademico per analizzare il nuovo piano decennale per le infrastrutture del Regno Unito (2025-2035) e discutere delle opportunità connesse e delle iniziative utili per attrarre investimenti tra i diversi paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, infrastrutture e innovazione per accelerare la competitività di Uk, Europa e Medio Oriente

In questa notizia si parla di: intesa - sanpaolo - infrastrutture - innovazione

Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi di euro alle imprese venete - Si è svolta a Padova la presentazione del nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane sottoscritto lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo.

Messina confermato alla guida di Intesa Sanpaolo, più articolato il voto sul consiglio - L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha confermato Carlo Messina alla guida della banca per un nuovo mandato triennale.

Torino si conferma capitale del tennis con il Piemonte Open Intesa Sanpaolo - Ogni primavera, Torino si trasforma in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis internazionale.

Un’importante notizia arriva dal settore delle grandi manovre: Vernazza Autogru, storica azienda ligure attiva dal 1946 nel sollevamento, nei lavori aerei e nei trasporti eccezionali, ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro da Intesa Sanp... #Autogru #es Vai su Facebook

: infrastrutture, energia e innovazione per accelerare la competitività di Regno Unito, Europa e Medio Oriente; Intesa Sanpaolo: infrastrutture e crescita sostenibile in UK; ECONOMIA, banche e capitali di mercato. Mobilitazione risorse per investimenti nell’economia reale: Londra, l’evento promosso da Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo rinforza l’asse col Regno Unito e guarda al Medio Oriente con l’occhio agli investimenti sostenibili - La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha promosso a Londra un confronto tra istituzioni, aziende e investitori sulle prospettive di crescita legate al nuovo Piano infrastr ... Si legge su msn.com

Intesa Sanpaolo: infrastrutture, energia e innovazione per accelerare la competitività - Il ruolo delle infrastrutture, della transizione energetica e dell'innovazione come fattori chiave per la competitività del Regno Unito e dell'Europa è stato al centro della conferenza " ... Lo riporta finanza.repubblica.it