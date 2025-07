Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo | la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute

Conor McGregor è nei guai. L’ex campione e combattente di MMA avrebbe inviato foto di nudo alla rapper Azealia Banks. A renderlo noto è stata la stessa trentaquattrenne, che ha pubblicato le foto ricevute su X (post poi rimosso dal sito). Il lottatore era completamente nudo allo specchio, con un peso attaccato ai genitali. “Che fai, prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo?”, il messaggio di Azealia Banks. Le accuse di Azealia Banks. “Come fai a mandare delle foto con un ca**o storto e poi minacciarmi di non raccontarlo. Conor McGregor, sai con chi cazzo hai a che fare? Questo è HARAM “, ha poi aggiunto Azealia Banks. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima mi molesti sessualmente e poi mi minacci di non dirlo”: la rapper Azealia Banks accusa Conor McGregor e pubblica le foto hot ricevute

