Islanda nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur | è la dodicesima volta dal 2021 – Il video

L’Islanda torna a tremare. Nella mattinata di oggi è iniziata una nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur, nella penisola sud-occidentale di Reykjanes. Si tratta della nona eruzione dall’inizio del 2023 e della dodicesima dal 2021, segno di un’attività vulcanica sempre più frequente nell’area. Dopo una lunga serie di scosse sismiche, oltre 130 in poche ore  registrate a Svartsengi, le autorità islandesi hanno ordinato l’evacuazione del villaggio di Grindavik, a pochi chilometri dall’epicentro. Per il momento però, la situazione non sembrerebbe grave. January 26, 2024 Turisti allontanati anche dalla Laguna Blu. 🔗 Leggi su Open.online

Etna in eruzione: collasso parziale del cratere sud-est genera imponente nube vulcanica - Una nuova fase eruttiva dell’Etna ha preso avvio nella notte tra domenica e lunedì, intensificandosi significativamente nella mattinata di oggi con il collasso parziale del cratere di Sud-Est, il più giovane dei cinque crateri sommitali del vulcano siciliano.

L’eruzione dell’Etna vista dallo spazio: perché è necessario tracciare la nube vulcanica - Il satellite dell'Agenzia Spaziale europea ha rilevato una nube di anidride solforosa generata dall'eruzione del 2 giugno sull'Etna, visibile anche dallo spazio.

