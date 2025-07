presentazione del libro riforma europa di mirco giubilei ad arezzo

Arezzo, 16 luglio 2025 – Presentazione del libro “Reform Europe” di Mirco Giubilei ad Arezzo Venerdì 18 luglio – Casa dell'Energia – ore 18.00 Nell'ambito del LIFE Festival promosso da ACLI, venerdì 18 luglio alle ore 18.00 presso la Casa dell'Energia di Arezzo (Via Leone Leoni) sarĂ presentato il libro “Reform Europe – Rifondare l'Europa: radici solide per un nuovo domani” di Mirco Giubilei. L'autore dialogherĂ con Luigi Scatizzi, presidente ACLI di Arezzo, per approfondire le sfide politiche, culturali e sociali che attendono l'Unione Europea e la necessitĂ di riforme capaci di restituirle stabilitĂ , coesione e responsabilitĂ verso i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

