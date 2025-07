Il franchise ispirato da presunti eventi accaduti nel 1974 e dal quale sono stati tratti diversi film per il cinema, sta per tornare I produttori della BoulderLight Pictures (Barbarian) e della DivideConquer (Heart Eyes) stanno lavorando insieme per realizzare Amityville, una nuova e radicale rivisitazione della storia della famosa casa infestata per una nuova generazione. Joseph e Vanessa Winter, coppia di scrittori e registi che hanno realizzato l'eccellente film horror in found footage Deadstream, si occuperanno della regia a partire dalla loro sceneggiatura. I dettagli della trama non sono stati resi noti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amityville Horror: primi dettagli sul nuovo film in arrivo del franchise