Nuovo incubo per la tennista britannica Tara Moore, protagonista di una vicenda complessa, legata al doping. A oltre tre anni dall’inizio del caso, la giocatrice del Regno Unito è stata nuovamente sospesa per quattro stagioni, quanto sembrava che ormai il peggio per lei fosse alle spalle. Una storia iniziata nel giugno 2022, quando l’Agenzia Internazionale per l’IntegritĂ del Tennis (ITIA) aveva reso nota la sospensione di Moore per un controllo antidoping positivo effettuato ad aprile. Nella sua provetta erano stati rilevati metaboliti di nandrolone e boldenone, entrambi steroidi anabolizzanti vietati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuovo incubo per Tara Moore: squalificata quattro anni dopo l’assoluzione