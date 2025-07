Baronissi buon compleanno al Baronissi Blues Festival | dal 21 al 23 la rassegna festeggia 10 anni

Sul palco dell’Anfiteatro Comunale “Pino Daniele”: Marco Bartoccioni; Gennaro Porcelli, Mick Simpson; Neal Black, Hangarvain e Eric Steckel Il Baronissi Blues Festival festeggia dieci anni di attivitĂ con una tre giorni d’eccezione che mette in fila i migliori interpreti contemporanei della musica afroamericana. Dal 21 al 23 luglio, due concerti a sera, sul palco dell’Anfiteatro comunale “Pino Daniele” si alterneranno nomi di spicco come Marco Bartoccioni; Gennaro Porcelli, storico chitarrista di Edoardo Bennato, uno dei talenti del Blues “made in Italy” che padroneggia gli stili del blues con la stessa maestria di chi è cresciuto sull’asfalto della Highway 61; e ancora il british blues di Mick Simpson; il texano Neal Black e i suoi The Healers e la chiusura con i napoletani Hangarvain e il grande musicista americano Eric Steckel. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, buon compleanno al “Baronissi Blues Festival”: dal 21 al 23 la rassegna festeggia 10 anni

