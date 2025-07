Napoli scatenato non si ferma più | altri 3 colpi dopo Lucca e Lang | Retroscena | sondaggio per un top player

Un mercato senza sosta, che promette una vera e propria rivoluzione per il Napoli di Antonio Conte. Mentre la città festeggia ancora la superstar Kevin De Bruyne, il lavoro del DS Manna prosegue a ritmo serrato. Dopo aver definito gli arrivi di Lorenzo Lucca e Noa Lang, il club partenopeo non si ferma e punta altri tre tasselli strategici per costruire una squadra pronta a dominare su ogni fronte. Non perderti gli ultimi aggiornamenti di un'estate caldissima! Lucca blindato: affare da 35 milioni. Una delle missioni prioritarie è compiuta: assicurare a Conte un centravanti di peso che potesse far rifiatare Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli scatenato, non si ferma più: altri 3 colpi dopo Lucca e Lang | Retroscena: sondaggio per un top player

Metro Linea 1 ferma a Napoli stasera: viaggiatrice si è sentita male sul treno - Metropolitana Linea 1 ferma stasera a causa di una viaggiatrice colta da malore a bordo di un treno alla stazione Medaglie d'Oro.

Marchegiani: “Il Napoli come il Milan di Pioli, ora che è davanti non si ferma più” - Luca Marchegiani, si è soffermato sull’analisi del sorpasso partenopeo, tracciando anche un interessante parallelo con la stagione del Milan

Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 4.4: a Napoli ferma la metro, evacuate scuole e università - Il panico è tornato ad impossessarsi dei residenti dei Campi Flegrei, che da più di un anno convivono con scosse di terremoto continue.

Il Napoli non si ferma a Lucca e Noa Lang: ci sono Ndoye e Juanlu Sanchez nel mirino; Calciomercato Napoli: Lang è azzurro e attende Beukema. Lucca è pronto per Conte; Napoli, Conte scatenato: Lucca dopo Lang, Beukema e De Bruyne! E clausola da 80 mln.

Napoli, Conte scatenato: Lucca dopo Lang, Beukema e De Bruyne! E clausola da 80 mln - Gli azzurri mettono a segno un altro colpo per la prossima stagione. Si legge su tuttosport.com

Il Napoli non si ferma a Lucca e Noa Lang: ci sono Ndoye e Juanlu Sanchez nel mirino - Il Napoli si conferma uno dei club più attivi in sede di calciomercato: fatta per Lucca e Noa Lang, ora si puntano Ndoye e Juanlu Lopez. Segnala msn.com