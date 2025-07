Tarantini Time Quotidiano Nel corso del weekend, i Carabinieri della Stazione di Laterza sono intervenuti presso l’abitazione di una donna che, in evidente stato di agitazione, aveva chiesto aiuto riferendo di essere vittima di maltrattamenti da parte del marito. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe reiterato negli ultimi tempi comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della donna, già in precedenza vittima di episodi analoghi e in procinto di avviare le procedure di separazione. In particolare, l’uomo avrebbe rivolto minacce di morte non solo alla moglie ma anche al legale della stessa, tentando in questo modo di costringerla a non procedere con le pratiche di separazione, in un clima di tensione e paura vissuto all’interno delle mura domestiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Minaccia la moglie per impedire la separazione, arrestato