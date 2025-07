Legionella nelle case popolari a Milano la denuncia dei residenti | Acqua fredda e paura a fare la doccia

All'inizio di luglio è scoppiato un focolaio di Legionella nel complesso di alloggi popolari di via Rizzoli 73-87, nella periferia di Milano. Da allora, ci sono stati 9 contagi. Di questi, 7 sono stati ricoverati e un paziente è deceduto. A due settimane di distanza, i residenti sono ancora senza acqua calda. Da qui la denuncia dei condomini e del Consigliere del Municipio 3, Mattia Ferrarese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un uomo di 91 anni è morto e tre persone sono finite all'ospedale per infezioni da legionella contratte in un condominio delle case popolari di via Rizzoli, a Milano, gestite da MM.

Milano, sospetta legionella in case popolari: attivati i controlli | Lega e FdI: "Un morto e diversi contagiati" - MM, la società pubblica che gestisce le case popolari del Comune, ha messo in campo i protocolli precauzionali, eseguendo una nuova disinfezione dell'impianto idrico

Nei giorni scorsi Luigi Gandini, 91 anni, è deceduto dopo aver contratto l'infezione e altri inquilini dello stesso stabile sono ricoverati in ospedale.

