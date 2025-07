Jannik Sinner non c’entra (più) niente. Ma il problema che adesso ha il tennis è che ogni volta che sarà squalificato qualcuno per più di tre mesi scatterà il tranello: eh, vedi Sinner . E così sta già andando, soffusamente, con il caso di Tara Moore. La doppista inglese, che era stata precedentemente scagionata dall’accusa di violazione delle norme antidoping, è stata ora squalificata per quattro anni dopo che il tribunale arbitrale dello sport ha accolto il ricorso presentato dall’International Tennis Integrity Agency. Moore, ex numero 1 del ranking britannico di doppio, è stato sospesa provvisoriamente nel giugno 2022 a causa della presenza di nandrolone e boldenone, steroidi anabolizzanti proibiti, in un campione di sangue. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tara Moore squalificata per 4 anni per steroidi. Ed è già scattato l’«allora Sinner?»