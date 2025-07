Porto di Civitavecchia parte la stagione crocieristica | scattano i controlli

Civitavecchia, 16 luglio 2025- Con l’avvio della stagione crocieristica che vede l’afflusso nel porto di Civitavecchia di migliaia di passeggeri, è scattata una campagna straordinaria di controlli nell’area intermodale di Largo della Pace – ove giungono gli shuttle bus con i crocieristi che sbarcano dalle navi da crociera – nel corso della quale sono stati ispezionati 97 N.C.C. (“noleggio con conducente”), 49 taxi e 25 societĂ operanti nell’ambito portuale. Al termine, sono stati individuati e sanzionati 4 conducenti N.C.C. dei quali tre completamente abusivi per i quali è scattato il fermo amministrativo dell’automezzo e il ritiro della carta di circolazione, 3 taxi e 9 dipendenti di societĂ concessionarie di box che operavano in violazione del regolamento portuale vigente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

