Inchiesta sull’Urbanistica a Milano chiesti 6 arresti | ci sono l’assessore Giancarlo Tancredi e l’imprenditore Manfredi Catella

Non si fermano le indagini e i provvedimenti dei pm milanesi sui casi delle ipotizzate speculazioni edilizie. Diverse le inchieste condotte e una di queste ha la Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica. I pm hanno proposto per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre per un ex presidente e un membro della commissione paesaggio e altri due costruttori, il carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. Oggi, oltre a perquisizioni e acquisizioni, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta notificando agli indagati, tra cui l’imprenditore Manfredi Catella, la convocazione per gli interrogatori preventivi dal gip. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

