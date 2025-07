Caso urbanistica Milano pm chiede arresto per assessore Tancredi e imprenditore Catella

La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, e di Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. I pm hanno proposto per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre per un ex presidente e un membro della commissione paesaggio e altri 2 costruttori, il carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. Oltre a perquisizioni e acquisizioni, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta notificando agli indagati la convocazione per gli interrogatori preventivi dal gip. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto per assessore Tancredi e imprenditore Catella

In questa notizia si parla di: tancredi - urbanistica - assessore - imprenditore

Inchiesta sull’Urbanistica a Milano, chiesti sei arresti: C’è anche l’assessore Giancarlo Tancredi - La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

Bufera urbanistica, i pm chiedono l'arresto per Manfredi Catella e l'assessore Giancarlo Tancredi. Indagato Stefano Boeri - La procura di Milano ha chiesto l'arresto di Manfredi Catella, immobiliarista presidente di Coima, e dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi.

Caso urbanistica Milano, chiesto arresto per Tancredi e Catella; Inchiesta urbanistica, chiesto l'arresto dell'assessore Giancarlo Tancredi e dell'imprenditore Manfredi Catella; Milano, inchiesta urbanistica: chiesto l’arresto per l’assessore Tancredi e Manfredi Catella.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 ... Lo riporta fanpage.it

Milano, inchiesta urbanistica: chiesto l’arresto per l’assessore Tancredi e Manfredi Catella - La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l'imprenditore Manfredi ... lapresse.it scrive