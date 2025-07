Presentata la Terza Edizione del T-Fest | Tradizione Cultura e Spettacolo al Centro della Sagra delle Tipicità

Si è svolta martedì 15 luglio, presso il suggestivo chiostro del Convento dei Padri Riformati, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del T-Fest. La Pro Loco di Pulsano, organizzatrice dell'evento, ha illustrato il programma della 'Sagra delle Tipicità ', giunta al suo terzo anno. Moderata dal giornalista Gaetano Mero, la serata è stata l'occasione per illustrare al pubblico ospiti, spettacoli ed esibizioni previste durante tre serate.

In questa notizia si parla di: edizione - terza - fest - sagra

