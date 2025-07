LIVE Nuoto di fondo 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA | Taddeucci tra le prime nel secondo giro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DALLE 7.00 10.53: Davanti ci sono Taddeucci e Johnson che stanno alzando il ritmo. Gruppo allungato, potrebbe essere un’azione importante 10.51: Concluso il secondo giro. In testa c’è Ginevra Taddeucci, Pozzobon è decima. Tutte le migliori nelle posizione di testa. Spiwoks tra le protagoniste annunciate un po’ indietro 10.46: Terza boa del secondo giro, una trentina di atlete nel gruppo di testa, sempre Ershova davanti 10.41: Torna in testa Ershova, seconda Mihalyvari-Farkas, Taddeucci intorno al quinto posto 10.38: Mihalyvari-Farkas prende il comando delle operazioni a metĂ del secondo giro, davanti a Tarasewicz e Ershova, Taddeucci si è lasciata sfilare di qualche posizione, Pozzobon è 25ma al centro del gruppo, così come Johnson 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci tra le prime nel secondo giro

