Ore davanti al pc, lunghi percorsi in auto e sessioni di call in ufficio: il mal di schiena è spesso una conseguenza della postura scorretta che assumiamo quando stiamo seduti per molto tempo. La soluzione è un accessorio comodo ed ergonomico, che migliora la postura e ti aiuta a prevenire i dolori articolari in modo semplice e veloce. Si tratta del cuscino Pootack, un accessorio in memory foam di altissima qualitĂ , realizzato in poliuretano. L’anima del cuscino è realizzata in memory foam denso, un materiale che offre un ottimo supporto e una morbidissima imbottitura per i fianchi. Grazie alla sua forma il cuscino si adatta alla perfezione alle curve del corpo, aumentando al massimo il comfort. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - A casa, in ufficio e anche in macchina. L’accessorio comodo che ti fa dire addio al mal di schiena

