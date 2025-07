Roma si avvicina Antonio Arena | pronta la doppia contropartita per il Pescara

Antonio Arena è sempre piĂą vicino alla Roma. Il giovane talento classe 2009 del Pescara è da tempo nel mirino dei giallorossi, e ora le parti sarebbero a un passo dall’accordo. A riportarlo è il sito del quotidiano Il Centro. Secondo quanto riferito, la Roma è pronta a cedere a titolo definitivo Leonardo Graziani e Mattia Plaia al club abruzzese, in cambio del cartellino di Arena. Un’operazione che coinvolge giovani di prospettiva e che potrebbe essere chiusa nei prossimi giorni. Percentuali sulle future rivendite: accordo vicino. Nel dettaglio, la Roma manterrebbe il 50% sulla futura rivendita sia di Graziani che di Plaia, mentre il Pescara conserverebbe il 20% su un’eventuale futura cessione di Arena, a tutela del proprio investimento sul ragazzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si avvicina Antonio Arena: pronta la doppia contropartita per il Pescara

