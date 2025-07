Affido familiare | attiva la procedura per la creazione di un database per famiglie e single

Il Tavolo tecnico regionale per l’affido ha portato a termine l’intento di creare un database per le famiglie, e i single, che vogliono chiedere in affido uno o più minori. Lo comunica la garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Abruzzo Maria Concetta Falivene che annuncia la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

