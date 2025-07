Ucraina il Cremlino a Trump | Deluso da Putin? Chieda a Kiev di negoziare

L'Osce denuncia torture sistematiche di Mosca sui civili e sui prigionieri di guerra. Casa Bianca: "Missili Patriot già spediti da Berlino a Kiev". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, il Cremlino a Trump: "Deluso da Putin? Chieda a Kiev di negoziare"

In questa notizia si parla di: kiev - ucraina - cremlino - trump

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Ucraina, Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole - Ucraina. Si sono combattuti sul campo e a parole Kiev e Mosca. The post Ucraina, Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole first appeared on TG2000.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

#Tv2000 - #Ucraina, le mosse contraddittorie di #Trump #15luglio #Tv2000 #DonaldTrump #Russia #Putin #Kiev #Mosca #Cremlino Vai su Facebook

#Tv2000 - #Ucraina, le mosse contraddittorie di #Trump #15luglio #Tv2000 #DonaldTrump #Russia #Putin #Kiev #Mosca #Cremlino @tg2000it Vai su X

Massicci attacchi su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Trump: “Niente armi a lungo raggio per l'Ucraina” - Aggiornamento del 16 Luglio delle ore 11:04; Guerra Ucraina, Trump: Mosca o Kiev? Non mi schiero. Kallas: Ue divisa su sanzioni; Trump: missili Patriot a Ucraina già spediti da Germania. Cremlino: Usa chieda a Kiev di negoziare.

Cremlino, 'Trump deluso? Chieda a Kiev di negoziare' - Il Cremlino chiede agli Usa di fare "pressione" sull'Ucraina perché accetti di continuare i negoziati con la Russia. Segnala ansa.it

Massicci attacchi su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Trump: “Niente armi a lungo raggio per l'Ucraina” - Cremlino, monitoriamo attentamente dichiarazioni su armi a Kiev Il Cremlino "monitora attentamente" tutte le dichiarazioni sulle forniture di armi occidentali all'Ucraina, ritenendo questo un argoment ... Si legge su msn.com