Infinito Gregorio Paltrinieri che nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore conquista la medaglia d’argento. Il campione olimpico dei 1500 si è piazzato subito alle spalle del tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 1:59:59.20 con un ritardo di 03.70. Terzo l’australiano Kyle Lee (+14.80). Grande prova anche per l’altro italiano Andrea Filadelli, sesto a +48.20. ? SPETTACOLARE GREG?? Un immenso Gregorio Paltrinieri conquista l'argento nella 10 km maschile!!! #azzurri #federnuoto #italfondo #openwater #AQUASingapore2025 pic.twitter.comtjUIk44y76 — Federnuoto (@FINOfficial) July 16, 2025 Mondiali nuoto 2025, il programma di oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, Paltrinieri argento nella 10 km

