Morte di Lorenzo Pio Coronato in un incidente a Policastro | no alla nuova perizia sul corpo del 18enne

Morì in seguito a un incidente stradale a Policastro, prosegue il processo per ricostruire le eventuali responsabilità sul decesso del 18enne Lorenzo Pio Coronato No alla perizia È stata respinta la richiesta della difesa dell’imputato, nel processo per la morte di Lorenzo Pio Coronato, di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: lorenzo - coronato - morte - incidente

Nuova udienza ieri, mercoledì 9 luglio, presso il Tribunale di Lagonegro in merito al processo per la morte di Lorenzo Pio Coronato, il 18enne d’Ispani deceduto nell’agosto del 2022 a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 18... Vai su X

NUOVA UDIENZA A LAGONEGRO PER LA MORTE DI CORONATO. SENTITO CONSULENTE DIFESA Vai su Facebook

Morte di Lorenzo Pio Coronato: respinta la richiesta di una nuova perizia sul 18enne deceduto in un incidente a Policastro; Morte di Lorenzo Pio Coronato. Il giudice dice NO a una nuova perizia medica richiesta dalla difesa; Policastro, tre anni fa l'incidente di Lorenzo Pio Coronato. Gli amici lo ricordano con un pallone sul luogo del sinistro..

Morte di Lorenzo Pio Coronato. Il giudice dice NO a nuova perizia medica richiesta dalla difesa - Prosegue davanti al Tribunale di Lagonegro il processo di primo grado per la morte di Lorenzo Pio Coronato, il giovane di 18 anni deceduto il 14 agosto 2022, un mese e mezzo dopo il grave incidente in ... Come scrive ondanews.it

Morte Lorenzo Pio Coronato. Il consulente tecnico dell’imputato: “Possibile concorso della vittima nell’incidente” - Oggi nelle aule del Tribunale di Lagonegro si è tenuta una nuova udienza che riguarda il processo per la morte di Lorenzo Pio Coronato, il giovane deceduto nell’agosto del 2022 in seguito a un ... Segnala ondanews.it