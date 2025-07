Lookman al Napoli arriva il via libera definitivo | così si chiude

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte la migliore rosa possibile, e adesso si parla di un possibile arrivo di Lookman. Il Napoli sta lavorando sul mercato per regalare ad Antonio Conte i migliori giocatori possibili e immaginabili. Il tecnico leccese, dopo aver conquistato il quarto scudetto della storia degli azzurri, non vuole fermarsi qui. Chiede un Napoli competitivo in Italia e che possa puntare a fare grandi cose anche in Europa a partire dal 202526. Ecco perché, allora, già a partire dalle prossime settimane potrebbero giungere in Campania altri giocatori di assoluto rilievo dopo Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Lookman al Napoli, arriva il via libera definitivo: così si chiude

Lookman fra Juve e Napoli: entrambe hanno la pedina per l’Atalanta - Una rottura con Gasperini, una tripletta storica, e un destino ancora in bilico. Lookman ora guarda avanti: Juve e Napoli lo tentano, ma le vie del mercato sanno essere imprevedibili Lookman fra Juve e Napoli: entrambe hanno la pedina per l’Atalanta (Foto: Ansa) – serieanews.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Lookman al Napoli, più di una semplice idea? Filtrano importanti novità - Ademola Lookman potrebbe davvero diventare un nuovo calciatore del Napoli? Filtrano importanti novità in vista del possibile colpo in estate Il nome di Ademola Lookman è stato nuovamente accostato al Napoli in vista della prossima stagione.

Nella notte l'Al-Hilal ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen: 75mln garantiti e pagamento in 2 rate da 37,5mln Manca il via libera dell'attaccante all'Arabia. Nella serata di ieri il Galatasaray è arrivato a 40mln subito + 17,5mln nel maggio

Mediaset - Il Napoli fa sul serio per Lookman: incontro a Bergamo tra Manna e l'Atalanta, i dettagli; Osimhen, non si sblocca la cessione al Galatasaray: Napoli ancora in attesa delle fideiussioni bancarie; Atalanta - Venezia (0-0) Serie A 2024.

Napoli, arriva Lucca. Ora l’assalto a Lookman, un doppio colpo da oltre 80 milioni di euro? - La SSC Napoli ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca per rinforzare il reparto offensivo. Segnala dailynews24.it

Napoli su Lookman: possibile investimento se arriva Lucca come centravanti - cessione di Victor Osimhen al Galatasaray sblocca il mercato in entrata del Napoli. sport.sky.it scrive