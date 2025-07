Bonus bebè 2025 | in erogazione il contributo da mille euro per i nuovi nati

È partito il bonus da 1000 euro per le famiglie che hanno accolto un nuovo nato o adottato un minore nel corso del 2025. Con l’estate entrano nel vivo i pagamenti dell’Inps per una misura pensata per sostenere le spese iniziali legate alla nascita o all’ingresso di un bambino in famiglia. Le prime erogazioni sono già state effettuate e altre decine di migliaia di richieste sono in fase di liquidazione. La misura. Il bonus consiste in un contributo una tantum di 1000 euro, previsto dalla Legge di Bilancio, ed è riservato ai nuclei familiari con un Isee fino a 40.000 euro. La misura si applica a bambini nati, adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bonus bebè 2025: in erogazione il contributo da mille euro per i nuovi nati

In questa notizia si parla di: bonus - euro - contributo - bebè

