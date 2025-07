Questi pezzi sono stati presi illegalmente dallo zio Bob Ve li restituisco per dovere e con piacere | la maledizione di Pompei colpisce ancora

I pezzi trafugati di intonaco di Pompei portano sfortuna e lui glieli riconsegna. Non è la prima volta che nella buchetta della posta del sito archeologico campano giungono reperti trafugati. La cosiddetta “maledizione di Pompei” è da tempo sulla bocca di tutti. Tanto che sono decine i visitatori che decidono di restituire via posta dopo anni pezzetti di intonaco sgraffignati tra le rovine. Nei giorni scorsi l’ennesimo pacco è giunto da Bolton, in Inghilterra. La missiva voluminosa conteneva, appunto, diversi pezzi di intonaco pompeiano e un biglietto. “Questi pezzi sono stati presi illegalmente dal sito di Pompei dallo zio Bob. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

#NEWS - “Reperti sottratti illegalmente a #Pompei”, dice il biglietto in inglese che accompagna la scatola di legno. Sono arrivati via posta nei giorni scorsi da #Bolton, in Gran Bretagna, al Parco Archeologico della città vesuviana; li ha rimandati il nipote di un t Vai su X

Pompei, restituiti frammenti di intonaco rubati 50 anni fa | Paura della "maledizione"? - Paul, cittadino inglese, ha riconsegnato via posta alcuni pezzi trafugati dallo zio Bob negli anni Settanta. Si legge su msn.com

La maledizione dei reperti trafugati da Pompei - Il Messaggero - Già, proprio quella maledizione che aleggia su Pompei e su chiunque osi rubare un pezzo dell’antica città, sepolta da cenere e lapilli dalla furia del Vesuvio nel 79 dopo Cristo. ilmessaggero.it scrive