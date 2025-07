Inchiesta urbanistica a Milano chiesto l' arresto del re del mattone Manfredi Catella e dell' assessore Tancredi | Corruzione

L'immobiliarista presidente di Coima è accusato di corruzione: in 6 sentiti la prossima settimana dal gip Fiorentini, che deciderĂ sulla misura cautelare. Tra gli indagati anche Boeri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inchiesta urbanistica a Milano, chiesto l'arresto del re del mattone Manfredi Catella e dell'assessore Tancredi: «Corruzione»

In questa notizia si parla di: corruzione - inchiesta - urbanistica - milano

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Prato, 19 giugno 2025 – Dal Gran Maestro Venerabile al dirigente comunale o regionale, passando per assessori regionali e comunali e consiglieri, noti imprenditori ed esponenti di Confindustria Toscana Nord, Arpat, Gida, Consorzio Acque, Camera di commercio di Prato.

Prato, inchiesta corruzione: ultima giunta dell’anno-Bugetti, poi il commissario prefettizio - Prato, 6 luglio 2025 – Oggi l’ultima giunta e poi, da venerdì, Prato sarà guidata dal commissario prefettizio.

Sindaco indagato per corruzione: "Archiviare l’inchiesta su Cicconi" - "Ad oggi, non si ha contezza di dazioni o regalie elargite ai dipendenti pubblici coinvolti nell’iter di rilascio dell’autorizzazione.

Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica del Comune Tancredi. Tra gli indagati ancora Boeri; Inchiesta urbanistica, chiesto l'arresto dell'assessore Giancarlo Tancredi e dell'imprenditore Manfredi Catella; Inchiesta sull'urbanistica di Milano, arrestato per corruzione un ex dirigente del Comune.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 ... Segnala fanpage.it

Inchiesta urbanistica a Milano, chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi: perquisizioni in Comune. Indagato l'archistar Stefano Boeri - Nella nuova indagine della Procura di Milano sulla gestione urbanistica della città, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta effettuando anche acquisizioni di documenti, ... ilmessaggero.it scrive