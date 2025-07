Urago sospese le ricerche di due giovani nell’Oglio Forze dispiegate ma ora si pensa a falso allarme

Urago d’Oglio, 16 luglio 2025 – Potrebbe esser stato un falso allarme da parte di qualcuno, che si è davvero spaventato credendo di avere visto due giovani sparire nel fiume. Sono state sospese ieri sera e stamani non sono riprese le ricerche nelle acque del fiume Oglio a Urago d’Oglio: in bassa bresciana. L’allarme è scattato ieri alle 19, quando qualcuno ha raccontato di avere visto due ragazzi dell’etĂ apparente di circa 20 anni e dalla pelle ambrata (forse stranieri) lanciarsi nelle acque dell’Oglio senza piĂą riemergere. Gli operatori della Centrale Unica per le Emergenze, che risponde al numero 112, hanno immediatamente allertato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia, dei distaccamenti del territorio e l’ elicottero di Varese, con a bordo la squadra di sommozzatori, i carabinieri della Compagnia di Chiari e delle Stazioni del territorio e i mezzi del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urago, sospese le ricerche di due giovani nell’Oglio. Forze dispiegate, ma ora si pensa a falso allarme

