Il Como tra i Paperoni d’Europa | è il settimo club per spesa in questa finestra di mercato

Il Como è tra i club più attivi d’Europa in questa finestra di mercato: è il settimo club per spesa in Europa e in relazione al suo bacino d’utenza. Il Como è entrato ufficialmente nel club dei Paperoni del calcio mondiale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancoblù hanno superato i 112 milioni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il Como tra i Paperoni d’Europa: è il settimo club per spesa in questa finestra di mercato

Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. Il club lombardo pronto a pagare la clausola e superare la concorrenza! - Calciomercato Como, Yeremay obiettivo concreto. I dettagli sull’operazione del club lombardo pronto a pagare la clausola Per il prossimo calciomercato il Como non molla la presa per Yeremay Hernandez.

Fabregas all’addio? «Al Como voglio lasciare un’eredità , chi arriverà dopo di me troverà un grande club» - Cesc Fabregas è riuscito a salvare il Como al suo primo anno in Serie A in largo anticipo. Con la vittoria arrivata oggi contro il Cagiari, la squadra lombarda è salita al decimo posto con 48 punti.

Il Como gela Bayer e altri club per la corsa a Fabregas: lo spagnolo continuerà ad essere l’allenatore - Cesc Fabregas sarà ancora l'allenatore del Como anche per la prossima stagione. Il club ha convinto il tecnico spagnolo a restare quando sembrava vicinissimo il passaggio al Bayer Leverkusen al posto di Xabi Alonso.

JASHARI DICE NO ALL’INTER, VUOLE IL MILAN! Sacha Tavolieri: “Durante l’incontro di giovedì con il Club Brugge, l’Inter ha cercato di raggiungere un accordo per Jashari, proponendo 30 milioni + Stankovic... il giocatore ha rifiutato: Ardon Jashari vuole sol Vai su Facebook

GdS - "Como spese da top club. E' 1° in Italia e 7° in Europa" - E' 1° in Italia e 7° in Europa" a scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Riporta msn.com

Paperoni del calcio: Monza e Como mettono dietro i grandi club di serie A - Paperoni del calcio: Monza e Como mettono dietro i grandi club di serie A In cima alla classifica stilata da Forbes ci sono i proprietari dei club di provincia 20 share ... Scrive leggo.it