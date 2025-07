ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2025 | LA NOTTE NEL CUORE 17% IL PAPA ALLA PARTITA DEL CUORE 15% PARTE MAX WORKING 5,2% LA RUOTA 21,7% VS LE TECHE 19,1%

ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2025 • Martedì •. Gli ascolti tv di martedì 15 luglio 2025 con La Notte nel Cuore e La Partita del Cuore, il debutto di Max Working. Ecco dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2287 34.14 PT – 5479 35.36 M E D I A S E T 24H – 2606 38.90 PT – 6019 38.84 Tg1 Mattina Estate – 442 14.00 Tg1 – 878 20.60 UnoMattina Estate – 713 18.40 Camper in Viaggio – 835 16.60 Camper – 1558 17.70 Tg1 + Economia – 2774 24.90 + 2268 20.71 L'Allieva – 949 9.80 + 861 11.50 Tg1 – 1174 17.10 Pres. Estate in Diretta – 1474 21.00 Estate in Diretta (17:41) – 1646 22.04 Reazione a Catena – 2199 23.44 Reazione a Catena – 3098 25.

