Terremoto al Comune di Milano Chiesto l' arresto del re del mattone Catella e l' assessore Tancredi

La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l'imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei principali gruppi leader del settore immobiliare. Secondo le agenzie, si tratta di una nuova inchiesta per corruzione e falso dei pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l'aggiunto Tiziana Siciliano. Al centro ci sarebbero anche i grandi progetti edilizi e di trasformazione urbana di Milano. Tra gli indagati ci sarebbe anche Stefano Boeri. Manfredi Catella negli ultimi anni ha ridisegnato il volto di Milano e i due, insieme ad altre 4 persone, sono stati convocati per l'interrogatorio preventivo, che è stato introdotto lo scorso anno dal ministro Nordio, che permette un contraddittorio anticipato sulle accuse, in particolare quando la custodia cautelare ai domiciliari è richiesta per scongiurare il rischio di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

