Uber partnership con Baidu per la distribuzione globale di taxi a guida autonoma

Uber e Baidu hanno annunciato una partnership per la distribuzione globale di migliaia di veicoli a guida autonoma. Grazie alla collaborazione, di cui non sono state rese note le cifre, le due aziende mirano a portare gli Apollo Go – taxi senza conducente di produzione cinese – in diverse regioni coperte dalla piattaforma californiana di trasporto privato, tra cui la Cina continentale e «altri mercati fuori dagli Stati Uniti». Si partirà , come anticipa Engadget, da Medio Oriente e Asia entro fine 2025, cui si aggiungeranno anche i test dell’azienda di Pechino previsti in Svizzera. Per il momento non ci sono progetti per un arrivo negli Usa: lo riporta il Wall Street Journal, precisando che sul mercato americano puntano la società di proprietà di Alphabet Waymo e Zoox di Amazon. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Uber, partnership con Baidu per la distribuzione globale di taxi a guida autonoma

In questa notizia si parla di: uber - partnership - baidu - distribuzione

Uber e May Mobility: partnership per veicoli autonomi ad Arlington dal 2025 - Uber e la startup americana May Mobility hanno annunciato una partnership pluriennale per fornire migliaia di veicoli autonomi ad Arlington, in Texas, ai clienti del gigante del trasporto urbano.

Uber e May Mobility: Partnership per Veicoli Autonomi ad Arlington - Uber e la startup americana May Mobility hanno annunciato una partnership pluriennale per fornire migliaia di veicoli autonomi ad Arlington, in Texas, ai clienti del gigante del trasporto urbano.

Uber, partnership con Baidu per la distribuzione globale di taxi a guida autonoma.

Le azioni Baidu di Hong Kong salgono grazie alla partnership con Uber sui robotaxi - Le azioni di Baidu quotate a Hong Kong sono salite mercoledì dopo che il gigante cinese di internet ha annunciato una partnership con l’app di ride hailing Uber (NYSE: UBER) per ... Si legge su it.investing.com

Le azioni Uber salgono dopo la partnership con Baidu per i taxi a guida autonoma - market di martedì dopo l’annuncio di una partnership strategica pluriennale con il ... Lo riporta it.investing.com