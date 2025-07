Tragico incidente sul lavoro operaio cade dal camion e muore | aveva 61 anni

Terribile incidente sul lavoro a Roma nella serata di ieri, martedì 15 luglio 2025. Un operaio è caduto dal camion ed è stato trasportato in ospedale, dove è morto questa mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto operaio 35enne - Un operaio di 35 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro  che si è verificato questo pomeriggio durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato a Soresina, in provincia di Cremona.

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Carrara, 17 maggio 2025 – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel porto di Marina. Un marinaio durante alcune operazioni è stato colpito alla schiena da un cavo che si è spezzato accidentalmente da una nave ormeggiata alla banchina Buscaiol.

Grave incidente sul lavoro mentre manovra un carrello elevatore - Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all’interno di uno stabilimento siderurgico situato nella zona industriale.

Tragico incidente sul lavoro, operaio cade dal camion e muore: aveva 61 anni - Un operaio di 61 anni è caduto dal camion sopra a cui sembra stesse lavorando da solo. Da fanpage.it

Roma, incidente sul lavoro in via Etruria a San Giovanni: elettricista cade dal camion, muore in ospedale - L'operaio stava effettuando un intervento di manutenzione in una cabina elettrica che assicura la corrente ad alcuni palazzi della zona. Si legge su roma.corriere.it