Atletica le ambizioni dell’Italia agli Europei U23 Sioli Pernici e Sito i big azzurri a Bergen

Tutto pronto al Fana Stadion di Bergen per i Campionati Europei Under 23 di atletica leggera 2025, in programma da giovedì 17 a domenica 20 luglio. C'è grande attesa per la rassegna continentale dedicata alle categoria Promesse, uno degli eventi giovanili più importanti della stagione a livello internazionale, in cui l'Italia potrà contare su una folta spedizione composta da quasi 90 elementi. L'obiettivo della vigilia è quello di confermare come minimo il bottino raccolto nella passata edizione, andata in scena nel 2023 a Espoo, quando gli azzurri conquistarono 3 ori (Larissa Iapichino, 4×100 e 4×400 maschile) e 11 podi complessivi non andando oltre il sesto posto nel medagliere.

Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Tortu guida la 4×100, spiccano assenze di lusso - Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per le World Relays, i cosiddetti Mondiali di staffette che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio.

Atletica, le avversarie dell’Italia alle World Relays. Tortu capitano: i rivali staffetta per staffetta e il regolamento - Giornata di vigilia a Guangzhou (Cina) dove nel weekend andranno in scena le World Relays. L’Italia vuole essere grande protagonista in questo evento che metterà in palio 14 pass per i Mondiali in ciascuna staffetta: per 4×100 mista, 4×100 femminile e 4×400 donne staccheranno il biglietto le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio in occasione del turno del sabato, mentre gli ultimi sei pass verranno messi in palio domenica; per 4×100 maschile, 4×400 uomini e 4×400 mista meriteranno il tagliando iridato le prime due classificate di ogni batteria del sabato e i sei migliori crono della domenica.

Atletica, Italia pimpante con la 4×100 mista alle World Relays: Ceccarelli rapido, sarà gara olimpica - La 4×100 mista sarà una delle grandi novità nel programma di atletica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Italia Regina dell'atletica, rivince gli Europei a squadre. A Madrid gli azzurri bissano il successo di Chorzow #ANSA Vai su X

Atletica, i 20 italiani convocati per le Universiadi. Presenti diversi protagonisti del trionfo azzurro agli Europei a squadre Vai su Facebook

Atletica: tornati in Italia azzurri vincitori Europeo a squadre - E' rientrata in Italia questa sera, con un volo di linea da Madrid, una parte della delegazione di atleti della Fidal, dopo il successo nel campionato europeo per nazioni svoltosi in Spagna. msn.com scrive

Europei U23: le sfide di Bergen per gli azzurri - Giornata di viaggio per il team azzurro verso i Campionati Europei under 23 di Bergen, in Norvegia, che scattano giovedì per quattro giornate di gare. Come scrive fidal.it